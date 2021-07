Melissa Satta allo scoperto con Mattia Rivetti, chi è il nuovo amore dopo Boateng



A conferma del gossip che circola già da tempo, Melissa Satta e Mattia Rivetti non si nascondono più. Ecco in Sardegna, immortalati da Chi mentre trascorrono una vacanza in yacht: con loro c’è il piccolo Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, lasciato definitivamente a dicembre 2020.

