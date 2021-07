Mestre, mamma muore in casa per un malore: le figlie la vegliano per 3 giorni



Sono rimaste in casa per tre giorni con la salma della madre. Le due figlie (entrambe maggiorenni) l’hanno vegliata in attesa che il padre tornasse dalla sua trasferta di lavoro. Una vicenda di grave disagio sociale, quella che mercoledì a Mestre ha richiesto l’intervento della polizia locale di Venezia.

