Michelle Hunziker piange la morte della cagnolina Lilly: “Ho il cuore spezzato”



Michelle Hunziker ha il cuore a pezzi per la morte di Lilly, uno dei due barboncini che da anni erano al suo fianco. La conduttrice non ha specificato i motivi dell’improvvisa scomparsa della cagnolina, ma ha mostrato sui social tutto il dolore per la sua scomparsa: “Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato”. Al suo fianco restano il barboncino Leone e Odino, il cucciolo di levriero ultimo arrivato in famiglia.

Continua a leggere



Michelle Hunziker ha il cuore a pezzi per la morte di Lilly, uno dei due barboncini che da anni erano al suo fianco. La conduttrice non ha specificato i motivi dell’improvvisa scomparsa della cagnolina, ma ha mostrato sui social tutto il dolore per la sua scomparsa: “Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato”. Al suo fianco restano il barboncino Leone e Odino, il cucciolo di levriero ultimo arrivato in famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere