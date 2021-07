Michelle Hunziker: “Un uomo cercò di sfondarmi la porta, pregavo col coltello in mano”



La Hunziker racconta le avance subite a inizio carriera: “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto”. Quindi, il racconto di un episodio inquietante: “Un uomo cercò di sfondare la porta. Mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”.

Continua a leggere



La Hunziker racconta le avance subite a inizio carriera: “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto”. Quindi, il racconto di un episodio inquietante: “Un uomo cercò di sfondare la porta. Mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”.

Continua a leggere

Continua a leggere