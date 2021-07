Monitoraggio Iss, in calo indice Rt ed incidenza: ma aumentano i focolai di variante Delta e Kappa



Secondo la bozza del monitoraggio settimanale realizzato da Iss e Ministero della Salute relativo al periodo 21-27 giugno, in Italia crollano l’indice Rt di trasmissibilità del contagio, ora a quota 0.63 in diminuzione rispetto allo 0.68 della scorsa settimana, e l’incidenza, che scende da 11 a 9 casi ogni 100mila abitati. Tuttavia, sono in aumento i casi collegati alla variante Delta e Kappa del Covid: “Richiesto capillare tracciamento e sequenziamento dei casi oltre ad elevata copertura vaccinale”.

