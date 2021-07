Monitoraggio Iss, indice Rt in aumento a 0,66: sale anche incidenza a 11 casi ogni 100mila abitanti



Dati in aumento per quanto riguarda l’indice Rt di trasmissibilità del virus che ha fatto registrare un aumento, passando dallo 0.63 della scorsa settimana allo 0.66 di oggi. È quanto emerge dal monitoraggio Covid di Iss e Ministero della Salute che segna così un’inversione di tendenza rispetto ai numeri delle ultime settimane. In aumento anche l’incidenza settimanale dei casi che tocca gli 11 casi per 100 mila abitanti.

