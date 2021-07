Morta a 11 anni per Covid, la mamma di Ariele: “Non siamo no vax, maledetta quella Crociera”



La mamma di Ariele, la bimba di 11 anni, già affetta da una malattia rara, morta a Palermo per Covid dopo aver contratto la variante Delta del virus: “Non siamo no vax, solo non abbiamo fatto in tempo a immunizzarci. Eravamo perplessi per AstraZeneca, abbiamo perso tempo. Fatelo per salvare i più fragili”. Il contagio diffuso dalla sorella 16enne, tornata da un viaggio d’istruzione.

Continua a leggere



La mamma di Ariele, la bimba di 11 anni, già affetta da una malattia rara, morta a Palermo per Covid dopo aver contratto la variante Delta del virus: “Non siamo no vax, solo non abbiamo fatto in tempo a immunizzarci. Eravamo perplessi per AstraZeneca, abbiamo perso tempo. Fatelo per salvare i più fragili”. Il contagio diffuso dalla sorella 16enne, tornata da un viaggio d’istruzione.

Continua a leggere

Continua a leggere