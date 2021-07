Morte Viviana e Gioele: 11 mesi dopo, mamma e figlio non sono stati ancora stati sepolti



Dopo i ritardi nelle ricerche, la procura aveva nominato un equipe di consulenti, formata da medici, ingegneri, antropologici e psicologici, per effettuare una consulenza sulle cause della morte. Ma l’analisi delle risultanze autoptiche non è stata ancora deposita “Era stato chiesto un termine di 90 giorni per una consulenza e ne sono passati 330…”, accusa l’avvocato Antonio Cozza.

