Multe alle compagnie aeree che chiedono costi extra per scelta del posto a tutori di minori e disabili



Multe dai 10mila ai 50mila euro per le compagnie aeree che chiedono un prezzo extra per la scelta del posto accanto a minori e disabili. Secondo l’Ente per l’aviazione civile Enac, bambini e disabili devono poter viaggiare accanto ai loro tutori. In alternativa, laddove non sia possibile, nella stessa fila di posti o a una sola fila di distanza.

Continua a leggere



Multe dai 10mila ai 50mila euro per le compagnie aeree che chiedono un prezzo extra per la scelta del posto accanto a minori e disabili. Secondo l’Ente per l’aviazione civile Enac, bambini e disabili devono poter viaggiare accanto ai loro tutori. In alternativa, laddove non sia possibile, nella stessa fila di posti o a una sola fila di distanza.

Continua a leggere

Continua a leggere