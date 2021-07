No Tav, scontri in Val Susa, due agenti feriti. Questura: “Violento attacco senza precedenti”



Quello di oggi pomeriggio contro le forze dell’ordine e i militari schierati a protezione del cantiere della Torino-Lione in Val di Susa è stato “un violento attacco senza precedenti” sostiene la Questura di Torino, al lavoro per identificare i responsabili degli scontri in cui due poliziotti sono rimasti feriti e cinque automezzi sono stati danneggiati.

