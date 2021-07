Nonna aggredita a martellate insieme ai nipotini di 11 e 9 anni a Follonica: lei è gravissima



L’autore dell’aggressione è stata fermato e arrestato dai carabinieri poco dopo i fatti. Interrogato sull’accaduto, non è riuscito a dare una spiegazione sul movente del gesto. Al momento non sono emersi moventi o cause scatenanti l’aggressione, se non un quadro psichiatrico verosimilmente alterato dell’autore” spiegano gli inquirenti.

Continua a leggere



L’autore dell’aggressione è stata fermato e arrestato dai carabinieri poco dopo i fatti. Interrogato sull’accaduto, non è riuscito a dare una spiegazione sul movente del gesto. Al momento non sono emersi moventi o cause scatenanti l’aggressione, se non un quadro psichiatrico verosimilmente alterato dell’autore” spiegano gli inquirenti.

Continua a leggere

Continua a leggere