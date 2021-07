Notte di paura a Rimini, incendio al Jammin’ Hostel: evacuate 30 persone, 4 in ospedale



Incendio al Jammin’Hostel di via Derna a Marina Centro. Trenta le persone evacuate dai vigili del fuoco, 4 sono state trasportate in ospedale a Rimini e Riccione, per esami precauzionali, 16 sono state valutate sul posto dal personale medico del 118. Il piano terra della palazzina ora è sotto sequestro.

