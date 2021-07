Nubifragio e allagamenti a Palermo, automobilisti intrappolati: centinaia di interventi dei pompieri



Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo dove i vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Gli interventi dei pompieri hanno interessato soprattutto la zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

