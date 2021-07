Nuove strette per chi viaggia in Francia e Regno Unito: preoccupa la variante Beta



Parigi ha stabilito che servirà un test negativo fatto il giorno precedente per chi vorrà entrare nel Paese provenendo da Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Cipro e Portogallo, mentre Londra ha richiesto ai cittadini in arrivo dalla Francia di restare 10 giorni in quarantena, anche se vaccinati. Il motivo? La variante Beta, che non sarebbe contagiosa quanto quella Delta, ma secondo gli esperti potrebbe essere più resistente ai vaccini.

