Omicidio Bolzano, i periti: “Benno Neumair non è socialmente pericoloso”



Secondo i periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari sul caso riguardante la morte di Peter Neumair e Laura Perselli, Benno Neumair non sarebbe socialmente pericoloso. Gli esperti ritengono che il 30enne non fosse nel pieno delle sue facoltà mentali. Contrari i consulenti di parte civile.

