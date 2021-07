Omicidio del piccolo Evan, la Procura chiede il processo per la madre e il compagno



Sarà il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa a doversi esprimere sul rinvio a giudizio di Letizia Spatola e Salvatore Blanco, accusati dell’omicidio del piccolo Evan. Il bimbo è morto a causa di un trauma cranico dovuto alle botte ricevute in casa. Accusato dell’omicidio Salvatore Blanco. Secondo la Procura, Letizia avrebbe assistito alle violenze senza fare nulla per fermare il compagno.

