Omicidio di Eligia Ardita nel 2015: Cassazione conferma l’ergastolo per il marito Christian Leonardi



Christian Leonardi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Eligia Ardita avvenuto nel 2015. La donna era incinta di otto mesi. Morta con lei anche la bimba che aspettava. L’uomo aveva denunciato per la morte della compagna i sanitari del 118 che lui stesso aveva chiamato quando lei già non respirava più.

