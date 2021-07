Omicidio Elisa Pomarelli: Massimo Sebastiani condannato a 20 anni di carcere



Massimo Sebastiani condannato a 20 anni. È arrivata la sentenza a Piacenza per l’uomo accusato di aver ucciso nel 2019 Elisa Pomarelli e poi di averne nascosto il corpo per circa 15 giorni in un bosco prima del suo arresto. La sentenza è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato. La mamma della vittima: “Per me meritava l’ergastolo”

Continua a leggere



Massimo Sebastiani condannato a 20 anni. È arrivata la sentenza a Piacenza per l’uomo accusato di aver ucciso nel 2019 Elisa Pomarelli e poi di averne nascosto il corpo per circa 15 giorni in un bosco prima del suo arresto. La sentenza è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato. La mamma della vittima: “Per me meritava l’ergastolo”

Continua a leggere

Continua a leggere