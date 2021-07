Operaio trovato morto nell’impianto di triturazione dei rifiuti: “Ipotesi incidente sul lavoro”



Un operaio di 56 anni, Ignazio Sessini, è stato trovato morto dopo essere caduto in un tritarifiuti dell’umido nell’impianto di trattamento Villaservice per il Comune di Villacidro, in Sardegna. Gli inquirenti non escludono alcuna pista ma si fa sempre più concreta l’ipotesi che si sia trattato di un incidente sul lavoro.

Continua a leggere



Un operaio di 56 anni, Ignazio Sessini, è stato trovato morto dopo essere caduto in un tritarifiuti dell’umido nell’impianto di trattamento Villaservice per il Comune di Villacidro, in Sardegna. Gli inquirenti non escludono alcuna pista ma si fa sempre più concreta l’ipotesi che si sia trattato di un incidente sul lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere