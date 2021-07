Ora la variante Delta è dominante in tutta Europa: boom di contagi tra i 15 e i 24 anni



La variante Delta, identificata per la prima volta in India, è diventata dominante in 19 paesi dell’Unione Europea. A renderlo noto sono stati ieri il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della Sanità. Contagi aumentati ogni settimana nell’ultimo mese soprattutto tra i giovani tra i 15 e i 24 anni.

