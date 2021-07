Oristano, trovato morto in una pozza di sangue nel cortile di casa: si indaga per omicidio



Ignazio Manca, trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Santa Giusta, nell’Oristanese, è stato ucciso. Il corpo è stato trovato dal fratello che vive al piano superiore della casa in via Garibaldi. In casa c’erano numerose tracce di sangue e il cadavere era riverso per terra in una pozza di sangue.

