Padova, con la moto contro furgone: Piergianni muore a 17 anni. Il papà: “Gliel’avevo regalata io”



Incidente ieri a Padova in via Andrea Cesalpino: un ragazzo di 17 anni, Piergianni Cesarato, è morto dopo essere finito rovinosamente sull’asfalto in seguito allo scontro tra la sua moto e un furgone. Secondo una prima ricostruzione di quanto successo la vettura gli avrebbe tagliato la strada. Il dolore del papà: “È tutta colpa mia che gli ho regalato la moto, era la mia vita”.

