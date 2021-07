Padova, due donne si separano dopo aver avuto un figlio: il bimbo adottato dalla madre non biologica



Dopo una lunga relazione e il concepimento di un figlio, due donne padovane hanno deciso di separasi. Entrambe hanno continuato a rispettare gli obblighi di genitorialità verso il figlio di 6 anni e per questo motivo il tribunale dei minori di Venezia ha accolto la richiesta di adozione presentata dalla madre non biologica. La donna è stata sostenuta nella richiesta dalla ex compagna che le riconosce il ruolo di figura stabile nella vita del bambino.

