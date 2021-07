Palermo, 85 arresti: c’è anche un agente di polizia penitenziaria, comunicava con i boss mafiosi



I carabinieri del comando provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 85 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione. In manette anche agente di polizia ed ex collaboratrice di giustizia.

