Palermo, bimba di 5 anni muore annegata in piscina nel giardino di casa: la nonna lancia l’allarme



Una bambina di 5 anni è morta annegata a Trabia, in provincia di Palermo, nella piscina nel giardino di casa. A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. Accertamenti in corso. Secondo una prima ricostruzione pare che sia rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone che si trova nell’impianto per purificare l’acqua.

