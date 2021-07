Palermo: un bimbo di 2 mesi e uno di 11 anni ricoverati in gravi condizioni per Covid



Un bambino di 11 anni e uno di appena due mesi sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina, a Palermo, dopo aver contratto la Covid-19. Entrambi, hanno spiegato i medici, hanno patologie pregresse. In Sicilia contagi in netto amento: le infezioni infatti sono aumentate del 92% rispetto alla scorsa settimana.

Continua a leggere



Un bambino di 11 anni e uno di appena due mesi sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina, a Palermo, dopo aver contratto la Covid-19. Entrambi, hanno spiegato i medici, hanno patologie pregresse. In Sicilia contagi in netto amento: le infezioni infatti sono aumentate del 92% rispetto alla scorsa settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere