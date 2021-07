Paola Di Benedetto spiega perché è finita con Federico Rossi: “Non è come sembra sui social”



Intervistata da Santo Pirrotta per Whoopsee, Paola Di Benedetto ha raccontato l’inizio di un’estate che si preannuncia piena di divertimento: “Andrò a Ibiza con qualche amica”, racconta raggiante. Ormai la relazione con Federico Rossi sembra già un lontano ricordo. Ci sono tante cose che le persone non potranno mai sapere. Detto questo era da qualche mese che le cose non andavano”. Oggi lei e Federico sono rimasti ottimi amici: “Non lo avrei mai pensato”.

