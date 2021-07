Papa Francesco per la Giornata Internazionale dei Nonni: “Non sono scarti di vita da buttare”



Papa Francesco è tornato a parlare del ruolo degli anziani nella società moderna in occasione dell’omelia prevista per la Giornata Mondiale dei Nonni. “Non sono scarti della vita da buttare. I giovani devono unirsi a loro per plasmare il futuro. L’individualismo alla base del nostro sistema sociale uccide”

