Papa Francesco ricoverato al Gemelli: deve sottoporsi a un intervento chirurgico



È arrivato questo pomeriggio, domenica 4 luglio, intorno alle 14 all’ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico Papa Francesco. Il Pontefice, che solo questa mattina aveva presenziato l’Angelus in piazza San Pietro durante il quale aveva raccontato dei prossimi viaggi, è stato ricoverato nel Policlinico romano per un’operazione.

Continua a leggere



È arrivato questo pomeriggio, domenica 4 luglio, intorno alle 14 all’ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico Papa Francesco. Il Pontefice, che solo questa mattina aveva presenziato l’Angelus in piazza San Pietro durante il quale aveva raccontato dei prossimi viaggi, è stato ricoverato nel Policlinico romano per un’operazione.

Continua a leggere

Continua a leggere