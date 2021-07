Papà ostetrico per un giorno fa nascere la figlia in bagno: “L’emozione più forte della mia vita”



Aveva fretta di nascere la piccola Cecilia e così non ha lasciato il tempo a mamma e papà di raggiungere l’ospedale. A Francesco non è rimasto altro da fare che trasformarsi in “ostetrico per un giorno” e assistere la sua compagna nel parto avvenuto nel bagno della loro casa di Collegno, in provincia di Torino. “È stata l’emozione più grande della mia vita – spiega il 39enne grafico a Fanpage – e ho deciso di condividere questa storia che riporta indietro nel tempo e fa apprezzare la bellezza della vita in un periodo così difficile”.

