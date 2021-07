“Paris Hilton è incinta”, l’ereditiera sarebbe in attesa del primo figlio con Carter Reum



La ricca ereditiera, da pochi mesi fidanzata con Carter Reum che dovrebbe presto sposare, sarebbe incinta dopo aver iniziato le procedure per la fecondazione in vitro. L’indiscrezione arriva dall’America, dove il sito Page Six ha pubblicato un articolo in cui annuncia che la showgirl, 40 anni, sarebbe in attesa del suo primo figlio.

Continua a leggere



