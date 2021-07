Parma, cade dallo scooter e viene travolto da un’auto: giovane morto sul colpo



Drammatico incidente la scorsa notte in Autocisa. Poco prima delle 4 un giovane in sella ad uno scooter è scivolato sul tratto della A15 poco dopo il casello di Borgotaro in direzione Nord (verso Parma). Per cause ancora da accertare il mezzo a due ruote è finito per terra e un’automobile che stava sopravvenendo lo ha investito in pieno.

