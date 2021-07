Passo indietro di Burioni dopo post su no-vax “in casa come sorci”: “Non lo riscriverei, colpa mia”



Dietrofront del virologo Roberto Burioni dopo il suo tweet in cui sosteneva che i no-vax sarebbero stati chiusi “in casa come dei sorci”: “Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso. Il mio era un tweet ironico, ma ho dimenticato che Twitter non è il luogo dell’ironia”.

