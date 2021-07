Perché in autunno è probabile dovremo fare la terza dose di vaccino contro il Covid-19



È aperto tra gli esperti il dibattito su una possibile terza dose di vaccino anti Covid in autunno per aumentare la protezione contro le varianti, in particolare nelle persone fragili e negli over 60, più a rischio di sviluppare la forma grave della malattia se contagiati. Da Pregliasco a Crisanti, passando per Le Foche e Sileri, tutti considerano questa ipotesi verosimile, anche se bisogna aspettare i dati di Israele: ecco perché.

