Pescara, schianto nella notte: muore motociclista 30enne, grave ragazza 27enne che era con lui



Incidente mortale nella notte in via Piave, a Cepagatti, nella provincia di Pescara. Luca Vignetti, trenta anni, ha perso la vita. Ricoverata in ospedale una ragazza di ventisette anni che era in moto con lui. Il giovane era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un guard rail.

