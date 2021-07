Phoebe Dynevor di Bridgerton fidanzata con Pete Davidson: le foto del debutto in pubblico



Da mesi si mormora di una loro relazione, ma la prima apparizione pubblica è avvenuta sugli spalti del torneo di Wimbledon. La Daphne Bridgerton della popolare serie e il fidanzato appaiono molto affiatati: lui è un attore e comico del Saturday Night Live (prossimamente in The Suicide Squad), ex di Ariana Grande e altre celebrità.

