Pierpaolo Pretelli commenta la dedica del padre a Elisabetta Gregoraci, la verità sul post



Bruno Pretelli fa discutere per un post di complimenti a Elisabetta Gregoraci, ma nega di esserne l’autore. Ecco come Pierpaolo ha risposto pubblicamente allo scandalo suscitato da quelle parole, considerate dai fan dei Prelemi come un gesto profondamente irrispettoso nei confronti di Giulia Salemi.

Continua a leggere



Bruno Pretelli fa discutere per un post di complimenti a Elisabetta Gregoraci, ma nega di esserne l’autore. Ecco come Pierpaolo ha risposto pubblicamente allo scandalo suscitato da quelle parole, considerate dai fan dei Prelemi come un gesto profondamente irrispettoso nei confronti di Giulia Salemi.

Continua a leggere

Continua a leggere