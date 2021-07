Pisa, rave party clandestino con 5 mila giovani da tutta Europa: la polizia lascia fare



A Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte (Pisa), tra sabato notte e ieri si è tenuto un rave non autorizzato in un terreno privato con oltre 5.000 persone provenienti da tutta Europa, soprattutto Germania e Francia. La polizia è intervenuta ma non ha interrotto l’evento.

