Pisa, trova portafogli contenente 1.500 euro e lo porta ai carabinieri. “Io i soldi me li guadagno”



Ha trovato un portafogli contenente 1500 euro in contanti e diverse carte di credito. Lo ha raccolto e portato ai carabinieri che hanno rintracciato il proprietario. Protagonista di questa storia è Arif, 26enne del Bangladesh, che lavora come cameriere in un’osteria del posto. Il giovane è ospite del centro accoglienza di San Jacopo.

