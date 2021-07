Previsioni meteo 11 luglio: domenica di sole con temperature in aumento, ma non mancano i temporali



Le previsioni meteo di domani, domenica 11 luglio 2021, indicano che sarà una giornata di bel tempo prevalente su tutta Italia, con sole e temperature in aumento in alcune zone, e con qualche precipitazione soprattutto al mattino. Poi, dalla settimana prossima, cambia tutto: attesa una fase instabile su diverse regioni e temperature in calo.

