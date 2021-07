Previsioni meteo 20 luglio: ultimi temporali al Sud, poi torna il bel tempo



Ultimi temporali e grandinate al Centro-Sud, poi le previsioni meteo di domani martedì 20 luglio indicano che il tempo migliora prima al Nord e poi nel resto d’Italia con clima via via più caldo. Nel corso della settimana il sole sarà prevalente, temperature in aumento e temporali pomeridiani sulle Alpi.

