Previsioni meteo 21 luglio, addio temporali, torna il caldo africano sull’Italia



Le previsioni meteo per domani, mercoledì 21 luglio, indicano un clima sempre più caldo con temperature e afa in crescita in molte regioni. Con l’allontanamento della perturbazione che ha colpito il nord Europa, infatti, la pressione tornerà a salire in tutto il Paese, favorendo un generale miglioramento del tempo.

