Previsioni meteo 22 luglio: caldo e sole prevalente sull’Italia, ma non mancano i temporali



Le previsioni meteo di domani, giovedì 22 luglio, indicano che l’alta pressione africana manterrà condizioni di tempo tutto sommato stabile e in gran parte soleggiato sull’Italia. Ma non mancheranno le nuvole e anche i temporali, soprattutto al Nord e in alcune zone del Centro. Temperature in aumento.

