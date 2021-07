Primario di Malattie infettive a Novara in piazza con i No Vax: “Ero lì per fare buona informazione”



Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie infettive all’ospedale Maggiore di Novara, oltre che Cavaliere della Repubblica per il contributo che ha dato alle cure contro il Covid, ha partecipato alla manifestazione No pass di sabato scorso ad Alessandria, che potrebbe costargli un procedimento disciplinare. Ma lui si difende: “Chiamare me No Vax è un insulto ed è ridicolo, non ero lì per protestare ma per fare informazione come ho sempre fatto in tutta la mia carriera professionale”.

