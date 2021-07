Primo Reggiani diventerà papà, la fidanzata Federica Pacchiarotti aspetta il suo primo figlio



Primo Reggiani sta per diventare papà. L’attore romano è stato beccato in compagnia della sua fidanzata, Federica Pacchiarotti, intento a fare shopping per le vie di Roma. Gli scatti, come confermano anche alcune foto sui social, mostrano le rotondità della gravidanza e l’arrivo di un bebè che dovrebbe nascere a fine settembre.

