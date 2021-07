Processo Alex Pompa, che uccise il padre violento. La madre: “Ci ha salvato la vita, saremmo morti”



Maria Caiola, moglie di Giuseppe Pompa, in aula di Tribunale ha difesa il figlio Alex, che lo scorso 30 aprile ha ucciso il padre violento: “Alex ci ha difesi e ci ha salvato la vita. Se non fosse per lui, oggi non sarei qui”.

Continua a leggere



Maria Caiola, moglie di Giuseppe Pompa, in aula di Tribunale ha difesa il figlio Alex, che lo scorso 30 aprile ha ucciso il padre violento: “Alex ci ha difesi e ci ha salvato la vita. Se non fosse per lui, oggi non sarei qui”.

Continua a leggere

Continua a leggere