Processo Condor, sentenza storica: 14 ergastoli per le vittime italiane delle dittature sudamericane



La Corte di Cassazione ha confermato 14 condanne all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di 23 cittadini di origine italiana residenti in Bolivia, Cile, Perù e Uruguay all’epoca delle dittature militari degli anni Settanta e Ottanta. Sotto accusa vi era il cosiddetto Piano Condor, un patto segreto tra i servizi segreti delle dittature militari al potere nel subcontinente americano e che servì per coordinare negli anni ’70 ed ’80 la repressione degli oppositori,

Continua a leggere



La Corte di Cassazione ha confermato 14 condanne all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di 23 cittadini di origine italiana residenti in Bolivia, Cile, Perù e Uruguay all’epoca delle dittature militari degli anni Settanta e Ottanta. Sotto accusa vi era il cosiddetto Piano Condor, un patto segreto tra i servizi segreti delle dittature militari al potere nel subcontinente americano e che servì per coordinare negli anni ’70 ed ’80 la repressione degli oppositori,

Continua a leggere

Continua a leggere