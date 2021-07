Puglia, paura sulle spiagge del Salento: aghi di siringhe nascosti sotto la sabbia



Una domenica al mare trasformata in ore di ansia per due persone in Salento. Prima un giovane che domenica mattina si è punto il piede con l’ago di una siringa abbandonata sulla spiaggia di Torre Chianca, marina di Lecce, poi una signora di 50enne protagonista di un episodio analogo sulla spiaggia di Torre Specchia Ruggeri.

Continua a leggere



Una domenica al mare trasformata in ore di ansia per due persone in Salento. Prima un giovane che domenica mattina si è punto il piede con l’ago di una siringa abbandonata sulla spiaggia di Torre Chianca, marina di Lecce, poi una signora di 50enne protagonista di un episodio analogo sulla spiaggia di Torre Specchia Ruggeri.

Continua a leggere

Continua a leggere