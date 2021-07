Quartu, la mamma travolta dall’uomo lanciatosi dal quarto piano: “Io e mio figlio vivi per miracolo”



È stata travolta da un uomo di 55 anni precipitato dal quarto piano di un palazzo a Quartu nel Cagliaritano. Il giorno dopo l’accaduto, la donna di 35 anni che passeggiava con il figlio di 8 mesi nel passeggino racconta il terrore di quei momenti e la paura per il figlioletto: “Io e mio figlio siamo davvero vivi per miracolo, stavamo andando a fare una passeggiata in centro”.

