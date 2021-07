Quartu Sant’Elena, 20enne si schianta con la moto contro un palo e muore



Drammatico incidente la scorsa notte nel Cagliaritano, nel piccolo comune di Quartu Sant’Elena, dove un ragazzo di 20 anni, Simone Perra, è morto dopo essersi schiantato contro un palo. Il giovane centauro stava viaggiando in sella alla sua due ruote quando ne ha perso il controllo per cause ancora da accertare.

